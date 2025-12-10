国民民主党のロゴマーク国民民主党は、政府の経済対策を裏付ける2025年度補正予算案の採決で、賛成する方向で調整に入った。物価高対策に加え、ガソリン税に上乗せされる暫定税率の年内廃止の実現なども評価できると判断した。関係者が10日、明らかにした。与党会派は衆院で過半数をわずかに上回り、参院では足りていない。国民が賛成すれば、今国会中に予算が成立する公算が大きくなる。国民は9日の党会合で、補正予算案への