日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は９日、ファン投票によって選ばれる１１月の「ＰＬＡＹＯＦＴＨＥＭＯＮＴＨ２０２５」が菅沼菜々の「ＳＮＳで２７０万回再生を超える反響を呼んだ話題の一打」に決まったと発表した。伊藤園レディース初日の１２番パー３。菅沼の放った第１打は「カチン！」と音を立ててピンの根元に当たりカップに入ったかに見えた。グリーン周りからの大歓声を聞いて、両手を広げて喜んだが、