取材に応じるドミニカ共和国のプホルス監督＝9日、オーランド（共同）【オーランド（米フロリダ州）共同】来春のワールド・ベースボール・クラシックに参加するチームの監督らが9日、米フロリダ州オーランドで取材に応じ、前回大会の決勝で日本に敗れた米国のデローサ監督は「目標は優勝。ベストな状態のベストの相手を倒したい。だから大谷には投げてほしいね」と、大会での大谷の登板を期待した。メジャーで活躍した元名選手