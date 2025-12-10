お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が10日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）を欠席した。山里は体調不良により番組を8日から休んでおり、3日連続の欠席となった。代理MCをアンジャッシュ児嶋一哉（53）が務めた。オープニングでMCのフリーアナ武田真一が「今日もですね、山ちゃんが体調不良ということで。児嶋さんが代打MCです」と報告。症状の説明などはなかった。9日は代理MCとして東野幸治