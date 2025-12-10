ÇÐÍ¥¤Î¶â»Òµ®½Ó¡Ê47¡Ë¤Î»Ð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤äÈþÍÆ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶â»Ò¥¨¥ß¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹ÃË¡¦Â¼°æ³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¶­¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡É ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Â¼°æ³¤¿Í¤µ¤ó³¤¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢11ºÐ¤«¤é¿å±Ë¤ò»Ï¤á¡¢2023Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¾É¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÇ¯