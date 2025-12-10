Âç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊWM¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ÈÊ¬»¶È¯É½¡É¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤é¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ