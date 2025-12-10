ＴＯＴＯは９日、ウォシュレット（温水洗浄便座）の累計販売台数が１１月に７０００万台を突破したと発表した。累計６０００万台（２０２２年８月）から３年３か月での達成で、１０００万台単位の積み上げでは過去最速となった。特に米国での伸びが顕著で、世界で普及が加速している。１９８０年に国内で発売し、当初は苦戦して累計１０００万台まで１８年１か月かかって９８年に達成した。２０１０年代以降はアジアや欧米など