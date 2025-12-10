10日午前5時6分、秋田地方気象台は大雨と雷および突風に関する秋田県気象情報を発表しました。11日の秋田県は、前線や暖かく湿った空気の影響により大雨となる所がある見通しです。11日朝から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒が必要です。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。秋田地方気象台によりますと、11日は低気圧が発達しながら日本海から千島近海に進み、低気圧からのびる寒