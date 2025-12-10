成田国際空港は、スタッフ休憩室「NRTスタッフラウンジ」を12月16日にオープンする。すべての空港職員が利用できる休憩室で、ターミナル内のスタッフ休憩室の中では最大の面積を活かしシャワーブースやスタイリングブース、フォンブース、ミーティングスペース、無人決済コンビニなどを備える。広さは255平方メートル、座席数は78席。場所は第1ターミナル中央ビル5階。