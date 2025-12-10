京都サンガF.C.は10日、トップチーム及びアカデミー選手がボーンマス（イングランド1部）の練習に参加することを発表した。京都ではプレミアリーグに所属しているボーンマスと「トップ、アカデミー選手の育成」や「指導者、スタッフの人的交流」などを目的としたパートナーシップを2024年10月に締結しており、今回はこの一環としてトップチーム及びアカデミーに所属する選手3名がボーンマスの練習に参加することになったという