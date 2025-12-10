モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、ガラタサライ戦のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、モナコはホームでガラタサライと対戦。48分には南野がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得すると、キッカーを務めたデニス・ザカリアのシュートはGKに防がれてしまったものの、68