3人組シンガーソングライター・WHITE JAMのSHIROSEさんは12月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。動画クリエイターの白瀬あかりさんとの“いとこコラボ”を公開し、話題となっています。【動画】有名歌手＆動画クリエイターの“いとこコラボ”「遺伝子の勝ち確ガチャ引いてて草」SHIROSEさんは「シロセ＆白瀬あかりいとこコラボ」とつづり、1本の動画を公開。自身の楽曲『磁石（Magnet）』に合わせて、白瀬さんとダンスしています