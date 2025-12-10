気象庁は９日、北海道の気象台などで行われてきた流氷の目視観測を、今冬から終了すると発表した。近年は流氷が観測されない年もあり、約８０年の歴史に終止符を打つことになった。目視観測は、季節の移り変わりや船に流氷の危険性を伝えるため、１９４６年から毎冬行われ、漂流した流氷が初めて目視で観測された「流氷初日」などの情報を提供してきた。だが、近年は観測されない年や地点があったほか、観測技術などの向上で