中東では不安定な状況が続いている。元外交官でキヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問の宮家邦彦さんは「中東湾岸地域は今や、東アジア、インド太平洋地域を含む世界的規模の安全保障にも直接関わってくる。だが、日本における中東研究では、国際政治や日本の安全保障戦略といった視点が不足している」という――。※本稿は、宮家邦彦『中東 大地殻変動の結末 イスラエルとイランをめぐる、米欧中露の本音と思惑』（中公新書