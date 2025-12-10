女性を喜ばせるための「マメな気遣い」も、度が過ぎると「細かすぎてウザい」と思われてしまします。はたして、どんなマメさなら女性は愛情を感じてくれるのでしょうか。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に行った調査の結果を参考にして「デート中に、『マメな性格』をアピールする行動９パターン」をご紹介いたします。【１】待ち合わせに３分遅れるだけでも、ちゃんと事前に連絡する。「誠実さを感じる」（２０代女性