毎朝、明るい笑いを届けてくれるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。このドラマは主役のトキ、ヘブンのふたりのみならず、松野家の人々、錦織……などなど、登場人物の個性的なキャラクターが魅力でもあります。人気上昇傾向の中、11月24日の放映で満を持して登場したのが、トキの恋敵となるべく現れた島根県知事・江藤安宗のご令嬢、おリヨさまです。◆わがままな悪役令嬢、おリヨさま北香那さん演じるおリヨさまは、その美貌、家柄