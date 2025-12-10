12月初旬、X（元Twitter）で平成のギャルカルチャーが話題に。なかでも『Popteen』モデルとして活躍した菅野結以さんが「菅野結以、平成ガーリーファッションの象徴として再注目」とトレンド入りし、タイムラインは当時を懐かしむ声であふれました。突然のバズを経験した感想と、平成ギャルカルチャーへの想いについて、菅野結以さん本人に話を聞きました。◆当時の過酷ロケを振り返る ――今回のバズは、同じく『Popteen』出