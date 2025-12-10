元NMB48でモデルの上西怜（24）が10日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアの撮影ショットを投稿した。「#週刊SPA!さん表紙を飾らせていただきました」と報告。胸元が大胆に露出されただけでなく、ボディー部分が透け透けの白いノンショルダーランジェリー姿や、ノンショルダーの青いランジェリー姿を披露した。さらに「ジャンプしたり、階段ダッシュしたり、、、めちゃ楽しい撮影でしたぜひ、チェックよ