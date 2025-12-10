12月12日（金）からのハッピーセットは「すみっコぐらし」と「おさるのジョージ」です。どれが出てもうれしい！すみっコぐらしと楽しむ、冬のハッピーセット®大人気の「すみっコぐらし」がハッピーセットにやってきます。今回は、すみっコたちのおもちゃ8種類と、開けるまでのお楽しみの「ひみつのおもちゃ」1種類を合わせた全9種類のラインアップです。第1弾：12月12日（金）〜12月25日（木）第1弾では、おでん屋さんなどお