約530万円！スバルのアメリカ法人は2025年9月24日、ピュアスポーツ「BRZ」の2026年型を発表しました。ピュアスポーツとしての魅力をさらに磨いた内容に、国内ユーザーの関心も高まっています。【画像】超カッコいい！ スバル「新“ピュア”スポーツ」を画像で見る（70枚）スバルBRZは2012年に初代モデルが登場。トヨタとの共同開発により、水平対向エンジンとFRレイアウトを採用したピュアスポーツカーとして誕生し、走りの