＜Qシリーズ（最終予選）最終日◇9日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞来季の米ツアー参戦を目指し、2次予選から勝ち上がってきた櫻井心那は、クロッシングスCの最終9番で3パットのダブルボギーを叩き、悔しさと不安が入り混じるホールアウトを迎えることになった。トータル8アンダーで出場権は確定（順位は10位タイ）。だが、“少しでも上の優