国内企業物価指数の推移日銀が10日発表した11月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.7％上昇の128.0だった。コメ価格の高止まりが続き、農林水産物の伸びが全体を押し上げた。伸び率は10月から横ばいだった。農林水産物は30.1％上昇した。人件費や肥料代などのコスト増加分の転嫁により、コメ価格は高い水準が続いていることを反映した。飲食料品も原材料や包装材価格の値上がりに伴い、4.9％上がった。