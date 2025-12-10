独ビルド紙の報道によると、メルツ独首相の支持率は２１％まで低下し、今年５月に就任してからの最低水準を更新している。当初の支持率は３６％程度だったが、低下に歯止めがかからない。敗色濃厚なウクライナ戦争で、ゼレンスキー大統領を依然として支持しているうえ、独経済の低迷を放置して防衛費を拡大し、ロシアとの直接衝突を視野に入れていることが背景であると指摘されている。移民の増加も不満の背景。ドイツ国民