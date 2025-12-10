１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト５位能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝。小４年時に始めた野球の実力は、一本木で真面目な性格で着実に成長していった。◇◇能登嵩都は２００１年９月２９日に北海道旭川市で誕生した。両親と妹の４人家族。幼少期は負けん気が強く活発でやんちゃな性格だったという。神居小４年時に神居野球少