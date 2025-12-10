神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山で散水する消防ヘリコプター＝10日午前8時12分神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山で9日に発生した火災で、伊勢原市消防本部などは10日、消火活動に当たった。消防のヘリコプターが火災現場の上空から散水。9日は現場にポンプ車が近づけず日没となっていた。伊勢原署によると、付近に民家はなく、けが人は確認されていない。午前6時過ぎ、消火に向かう数台の消防車やパトカーが