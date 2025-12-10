【ソウル共同】韓国軍関係者は10日、北朝鮮が9日午後3時ごろ（日本時間同）に黄海北部に向けて放射砲（多連装ロケット砲）を約10発発射したと明らかにした。韓国の聯合ニュースによると、軍関係者は冬季訓練の一環との見方を示した。北朝鮮は通常、12月から冬季訓練に入るという。軍当局が詳細を調べている。北朝鮮は11月1日と11月3日にもそれぞれ黄海北部に向けて放射砲約10発を発射していた。韓国軍は「北朝鮮動向を注視し