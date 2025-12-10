UNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関の施設にイスラエルの警察などが強制的に立ち入りました。国連は「いかなる干渉も許されない」と強く非難しています。国連によりますと、イスラエル警察などが8日、東エルサレムにあるUNRWAの施設に強制的に立ち入り、国連の旗を降ろしてイスラエルの旗を掲げたうえ、家具や通信機器などを押収しました。国連・ドゥジャリク事務総長報道官「この施設は国連の敷地内にあり不可侵で、いかなる