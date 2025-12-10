その土地の特性を活かした空間デザインと豊富なアクティビティをそなえ、地域や季節ならではの体験ができるリゾートホテル「リゾナーレ」は、国内の5施設(トマム、那須、八ヶ岳、熱海、小浜島)で、2025年12月1日〜25日(木)の期間に北海道から沖縄まで、地域の個性が光る5つのクリスマスイベント「リゾナーレクリスマス2025」を開催する。【写真】牧草や牛乳ビンのランプ、農具のオーナメントを飾りつけたファームクリスマ