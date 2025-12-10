現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトが敵地カンプ・ノウでバルセロナと対戦。１−２の逆転負けを喫した。試合序盤から劣勢を強いられたフランクフルトだったが、21分に先制に成功する。カウンターから、ナタニエル・ブラウンのパスを受けたアンスガー・クナウフがゴール前に持ち込んで左足のシュートを流し込んだ。しかし後半、50分に一瞬の隙