10日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比15ポイント高の3万685ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万592.56ポイントに対しては92.44ポイント高。 株探ニュース