お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が10日、MCを務める日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）を体調不良で欠席した。3日連続となる。代打MCは同番組水曜レギュラーのアンジャッシュ児嶋一哉が務めた。【写真】子育て世帯、寄り添い合いラブラブ！微笑ましい山ちゃん＆蒼井優番組冒頭、武田真一アナウンサー（58）が「今日も山ちゃん体調不良ということで児嶋さんが代打MCです」と紹介。児嶋は「よろしく