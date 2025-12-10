【マニラ共同】アジア開発銀行（ADB）は10日、日本など一部先進国を除くアジア太平洋地域の2025年の経済成長率が5.1％になる見通しだと発表した。前回9月予想から0.3ポイント上方修正した。インドの国内消費が想定より好調だったことなどが要因だとした。26年の予想は0.1ポイント引き上げ4.6％とした。25年の予想はインドが前回から0.7ポイント引き上げの7.2％、中国が0.1ポイント引き上げの4.8％。東南アジアは0.2ポイント引