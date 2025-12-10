日本銀行が１０日発表した１１月の企業物価指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１２８・０となり、前年同月と比べて２・７％上昇した。伸び率は１０月から横ばいで、上昇は５７か月連続となった。コメや非鉄金属の上昇が目立った。企業物価指数は、企業同士で売買するモノの値動きを示す。調査対象の５１５品目のうち、７割を超える３６６品目が上昇した。品目別では、「農林水産物」の伸び率が３０・１％となった。コ