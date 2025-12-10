銃撃があったケンタッキー州立大学に出動した警官＝9日、米ケンタッキー州/WKYT（CNN）米ケンタッキー州の州都フランクフォートにあるケンタッキー州立大学で9日、銃撃があり、警察によれば、1人が死亡したほか、1人が重体となった。大学は冬休み前の期末試験を迎えていた。警察によれば、容疑者を拘束した。「歴史的黒人大学」の一つである同大学の学生は約2200人、教職員は約450人。法執行機関が現場に残り、大学構内は封鎖され