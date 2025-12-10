クマ被害が過去最悪を記録し、死者13人・負傷者197人という異常事態に陥っている今年。どんぐり不作や人馴れの進行、冬眠しない個体の増加により、市街地での遭遇リスクはかつてないほど高まっている。とくに興奮状態のアーバンベアは警戒心が弱く、人を見つけるや否や襲いかかる危険性がある。山岳地帯での行軍も経験した元外人部隊員とサバイバルのプロに、「いざ、クマに襲われたら」を想定した具体的な対策を聞いた。◆「接近