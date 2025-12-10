’26年に開かれるFIFAワールドカップ北中米3か国大会の組み合わせ抽選会が、米ワシントンで日本時間12月6日に行われた。日本はグループリーグでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者との対戦が決定。今大会には史上最多48チームが参加、全104試合が行われる予定。ジャーナリストの森田浩之氏はW杯を鏡に例え、そこに映るものがここ30年間でどう変化してきたのかを分析する（以下、森田氏による寄稿）。◆’26年W杯組み