初年度のMVPが貫録を見せつけた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第2試合では、渋谷ABEMASの多井隆晴（RMU）が登板。高打点3発を含めた計4回のアガリで、5万点超えの大トップを決めた。【映像】これぞ最速最強！多井隆晴が試合開始早々に決めた倍満ツモいきなりの先制攻撃だった。当試合は起家からセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、多井、EX風林火山・