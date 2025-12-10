JR西日本によりますと、きょう（１０日）午前８時８分頃、JR山陽本線の庭瀬駅付近で踏切の遮断棒が折れていたため、徐行運転したということです。 このため、山陽本線の岡山～倉敷間で、一部の列車に約１５分～２０分の遅れがでています。