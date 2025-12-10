ドジャースがディアス獲得という電撃補強を行った(C)Getty Imagesドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したと複数の米メディアで報じられた。【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャース、ファンに静観を意識させてから、ブロックバスター級