「プレリュード」という名前を聞いて反応する男性読者は一定数いるのではないでしょうか。それは「懐かしさ」か、「憧れ」か？1980年代に「デートカー」として人気を博したホンダ「プレリュード」が、なんと24年の時を超えて令和に復活。新しいプレリュードはどんな乗り心地なのか？市街地＆高速を走ったレポートを掲載します。そしてそして、今回の前ヨタは大変なことになっております。フェルさん、無茶はほどほどにしてください