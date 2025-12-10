ガラタサライ戦で競り合うモナコの南野（右）＝モナコ（共同）【モナコ共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は9日、各地で1次リーグ第6戦が行われ、モナコ（フランス）の南野拓実はホームのガラタサライ（トルコ）戦で後半30分までプレーし、1―0の勝利に貢献した。チームは2勝3分け1敗で勝ち点9。堂安律が後半44分までプレーしたアイントラハト・フランクフルト（ドイツ）はバルセロナ（スペイン）に1―2で敗れ、