青森県東方沖を震源とする８日深夜の地震発生を受け、高市首相は直後に首相官邸に入ると、９日未明まで対応の陣頭指揮を執った。自ら情報を発信し、危機管理に万全を期す姿勢をアピールした。首相は地震発生から約３５分後の８日午後１１時５０分に官邸入りした。その場で記者団に、「人命第一の方針のもと、政府一体となって救命救助などの災害応急対策に全力で取り組むことを指示した」と明らかにし、官邸の危機管理センター