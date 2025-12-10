「ＭＬＢウインターミーティング」（９日、オーランド）ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が報道陣の取材に応じ、来年３月に行われるＷＢＣについて侍ジャパンの井端弘和監督と会談したことを明かした。内容については「侍ジャパンとのコミュニケーションを継続していくことだった」と明かした同編成部長。「我々は彼らの取り組みを全面的に支持しており、彼らも我々を支えてくれた。互いに敬意を払い強力し