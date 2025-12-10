サンキューマートから、2026年1月上旬より、ハローキティとお友だちのタイニーチャムが登場する限定アイテムが発売されます！「タイニーチャム」はハローキティの大切なお友だちで、レトロポップなデザインが特徴的。全11アイテムは、可愛さ満点で、390円（税込429円）というお手頃価格で手に入ります。ぬいぐるみヘアゴムやアクリルキーホルダー、顔隠し学生証ケースなど