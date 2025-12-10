俳優の佐々木希（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。「オフの日に、家族で箱根旅行」に出かけたことを報告し、思い出を伝えるプライベート写真＆動画をシェアした。【写真】「ほぼすっぴんなのに綺麗すぎます！」温泉に入り浴衣姿の佐々木希行きつけのうなぎ屋でランチを楽しんだり、旅館では温泉に入ったりしてリフレッシュ。「お布団の上で子供達がぴょんぴょん飛び跳ねたりして、ホコリが…って思ったけど、こんな