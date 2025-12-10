北朝鮮の朝鮮労働党中央委員会拡大総会＝9日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは10日、朝鮮労働党と国家の重要政策を決める党中央委員会拡大総会が9日に招集され、金正恩党総書記の司会で討議が始まったと報じた。今年の政策全般について総括するほか、5年に1度の党大会に向けた準備など計5件の議題があるとしている。米朝首脳会談に意欲を示すトランプ米大統領との関係など外交分野をどのように総括するか注