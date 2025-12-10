古代アメリカ大陸の土器や土偶などを収蔵するＢＩＺＥＮ中南米美術館（岡山県備前市日生町日生）が、今年で開館５０周年を迎えた。紀元前４０００年〜１６世紀前半の約２７００点のコレクションは国内有数規模。新型コロナウイルス禍を機に始めた館長による少人数制の展示ツアーが好評を博し、独自の寄付制度を設け利用してくれた人を「村人」と認定するなどユニークな取り組みも人気を集めている。【写真】場所は日生駅の近く…