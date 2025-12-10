言葉の中に隠れた共通点を見つける「共通ひらがなクイズ」！一見するとバラバラな3つの言葉ですが、実は同じひらがなが入っています。ひらめき力が試される人気の脳トレ問題です。問題：□□わたし／□□おき／□□くれ3つの言葉すべてに共通して入るひらがなは何でしょう？□□わたし□□おき□□くれ答えを見る↓↓↓↓↓正解：はし正解は「はし」でした。▼解説3つの言葉に「はし」を入れると、それぞれ意味のある言葉が完成し