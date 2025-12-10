きょう（10日）午前8時15分ごろ、岡山市南区植松で「民家の2階から火が出ている」と、この家に住む人から通報がありました。 【火災現場＆情報カメラの画像】「民家の2階から火が出ている」岡山市南区植松で民家火災消火活動中 午前8時半現在、消防車が出動して消火活動にあたっています。 けが人などの情報は入っていません。 【画像①～③】は火災現場の画像 火災現場の画像をみる