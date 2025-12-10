福岡歓喜気象台は山口県を含む九州北部地方に8日から、高温に関する早期天候情報を発表している。17日頃から、かなりの高温（基準:5日間平均気温平年差＋2.9℃以上）という。同地方の向こう2週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、17日頃からはかなり高くなる可能性がある。農作物の管理などに注意を呼びかけている。早期天候情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪